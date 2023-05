Clockwise from upper left: Atala ( Eumaeus atala ), Canadian Tiger Swallowtail ( Papilio canadensis ), Little Metalmark ( Calephelis virginiensis ), Leonard’s Skipper ( Hesperia leonardus ), Red Admiral ( Vanessa atalanta ) Sara Orangetip ( Anthocharis sara ) / All images @ Bryan Pfeiffer

I’M CHASING rare butterflies here in Vermont, which is why you’re reading this…